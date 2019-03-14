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إعلام إيران يتجاهل الخلاف مع "النجف" ومطالبة السيستانى باحترام سيادة بلاده

الخميس، 14 مارس 2019 01:58 م
إعلام إيران يتجاهل الخلاف مع "النجف" ومطالبة السيستانى باحترام سيادة بلاده السيستانى وروحانى
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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تجاهل الإعلام الإيرانى بيان مكتب المرجع الشيعي العراقى آية الله السيستانى الذى أكد فيه على احترام سيادة العراق وبقاء السلاح فى يد الدولة، خلال استقباله أمس الرئيس حسن روحانى بمدينة النجف والذى ختم زيارة استغرقت 3 أيام إلى العراق.

ويصف الإعلام الإيرانى السيستانى بالمرجع المعتدل حيث يعد السيستانى هو المرجع الشيعى الوحيد فى النجف الذى التقى بالمسئولين الإيرانيين فى واقعة نادرة الحدوث، رغم خلاف تاريخى متجذر بين حوزة النجف الشيعية وحوزة قم على أساس مبدأ "ولاية الفقيه" التى أدخلها مؤسس الجمهورية فى إيران آية الله الخمينى فى الفقه السياسى الشيعى ويحكم إيران منذ عام 1979، ورفضتها مرجعية النجف فضلا عن رفضها تدخل رجال الدين فى السياسة وكان أبرز من وقف بوجه الفكرة آية الله أبى القاسم الخوئى.

Iran
صحيفة ايران الحكومية

ومن جانبها وصفت صحيفة "آرمان" الإصلاحية، على صدر صفحتها اللقاء الذى جمع روحانى بالسيستانى، بالتاريخى الهام، معتبرة أن رسالة سفر روحانى للعراق واللقاء انتصارا إيرانيا على الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع تجاهل إعلام طهران بيان مكتب السيستانى الذي يؤكد فيه ضرورة احترام سيادة العراق، كتب صحيفة إطلاعات تقول إن المرجع العراقى أشاد بدور أصدقاء العراق فى القضاء على داعش، وحاولت الصحف إظهار ترحيب النجف كلها بمراجعها بروحانى، وكتبت صحيفة "إيران" على صدر صفحتها "حضن النجف المفتوح لروحانى".


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