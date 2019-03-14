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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصى بين أبناء قبيلتين بمدينة الأقصر

الخميس، 14 مارس 2019 05:51 م
إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصى بين أبناء قبيلتين بمدينة الأقصر مشاجرة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أصيب 7 شباب في مشاجرة بين أبناء قبيلتين بمنطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، وذلك لخلافات سابقة بينهم، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بوقوع مشادة كلامية مع أحد شباب القبيلتين بمنطقة أبو الجود لخلافات سابقة بين العائلتين، وقام شباب بإيقاف آخر خلال مروره بدراجة بخارية أمام منزلهم ودخلوا معه في مشادات وغادر المنطقة، ثم عاد الشاب برفقة مجموعة من أبناء قبيلته ودخلوا في اشتباكات بالشوم والعصي مما أسفر عن إصابة 7 في الحادث، وتم نقلهم لمستشفي الأقصر العام ومستشفي الأقصر الدولي، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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