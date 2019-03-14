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إصابة 4 أفراد من الحماية المدنية أثناء إطفاء حريق بمصنع زيوت فى أكتوبر

الخميس، 14 مارس 2019 12:52 م
إصابة 4 أفراد من الحماية المدنية أثناء إطفاء حريق بمصنع زيوت فى أكتوبر حريق - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 4 رجال إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أثناء إجراء عملية إطفاء لمصنع زيوت على مساحة 800 مترا اليوم الخميس، بمدينة السادس من أكتوبر وتم نقلهم إلى المستشفى، وأخطر اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة بالواقعة. 
 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة بأكتوبر بنشوب حريق هائل فى مصنع زيوت فى المنطقة الصناعية الأولى وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان. 
 
وأمر اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بـ 15 سيارة إطفاء بمشاركة العميد خالد المراكبى مدير قطاع أكتوبر والعقيد علاء خلوصى مدير قطاع الإطفاء، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وتنفيذ عملية التبريد.
 
وأسفر عن الحريق إصابة 4 من رجال الإطفاء ما بين حروق وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى وحالتهم مستقرة، فيما التهمت النيران المصنع بالكامل و قدرت الخسائر بـ 40 مليون جنيه، وسيقوم المعمل الجنائى بحسر الخسائر والوقوف على الأسباب النهائية للحريق. 
 
 

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