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إصابة 15 عامل إثر انقلاب سيارة ميكروباص بترعة المريوطية فى البدرشين

الخميس، 14 مارس 2019 07:27 م
إصابة 15 عامل إثر انقلاب سيارة ميكروباص بترعة المريوطية فى البدرشين اسعاف أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 15 عامل إثر انقلاب سيارة ميكروباص، داخل ترعة المريوطية بالقرب من قرية العزيزية، فى البدرشين و تم نقل المصابين الى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بإنقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة المريوطية، وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة "طارق. ر. إ" مقيم منشية دهشور دائرة المركز، سيارة ميكروباص، تحمل لوحات معدنية «ق.ج 7966»، اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، نتيجة انفجار أحد الإطارات، ما أدى لانقلابها بترعة المريوطية.
 
وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا من الركاب، عمال بأحد المصانع بالتجمع الخامس، من بينهم قائد السيارة بكدمات وجروح وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
 

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