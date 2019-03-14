إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق أهناسيا - العواونة ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أصيب 10 أشخاص، فى انقلاب سيارة ربع نقل "كبوت"، على طريق اهناسيا - العواونة.

ونقلت 6 سيارات إسعاف المصابين، إلى مستشفى بنى سويف الجامعى، لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر ت النيابة لمباشرة التحقيق .