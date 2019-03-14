الرئيسية حوادث إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق أهناسيا - العواونة ببنى سويف الخميس، 14 مارس 2019 10:04 ص إسعاف - أرشيفية بنى سويف - أيمن لطفى إضافة تعليق أصيب 10 أشخاص، فى انقلاب سيارة ربع نقل "كبوت"، على طريق اهناسيا - العواونة. ونقلت 6 سيارات إسعاف المصابين، إلى مستشفى بنى سويف الجامعى، لتلقى العلاج اللازم. تحرر محضر بالواقعة، وأخطر ت النيابة لمباشرة التحقيق . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة نقل بملاكى فى المنوفية بنى سويف محافظه بنى سويف حوادث المحافظات حوادث مصر انقلاب سياره طريق اهناسيا العواونه المستشفى الجامعى ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء "مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن 10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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