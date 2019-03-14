إصابة مواطنين أطلق عليهما مجهولون الأعيرة النارية بطريق الفيوم - بنى سويف

الفيوم – رباب الجالى

أصيب مواطنان من محافظة بني سويف بأعيرة نارية أطلقها عليهم مجهولون حاولوا استيقافهما بالقوة أثناء مرورهما مستقلين سيارة ملاكي بطريق الفيوم / بني سويف، وفروا هاربين، وتم نقل المصابين للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا من مستشفي الفيوم العام بوصول كل من "بولس إ" 32 سنة سائق مصاب بطلق ناري و"عماد ش غ" 54 سنة موظف بمستشفى سمسطا مصاب بشظايا بالرقبة من الخلف وبرفقتهما "موسي ن" 29 سنة عامل وجميعهم مقيمون بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف.

وبانتقال رجال الشرطة وسؤال المجني عليهما أكدوا أنه أثناء استقلالهم السيارة رقم 110522 ملاكي بني سويف قيادة الأول بطريق عزبة عاشور متجهين إلي طريق بني سويف الزراعي فوجئوا بقيام 3 أشخاص مجهولين يقفون علي جانب الطريق ويلقون جزع شجرة أمام السيارة لإعاقتها وإجبارهم علي التوقف إلا أنهم حاولوا الهرب فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب السيارة مما أدي لحدوث إصابة الأول الثاني وحدوث تلفيات بالسيارة عبارة عن تهشم بالزجاج الخلفي وآثار طلقات نارية بالجانب الأيمن الخلفي للسيارة ولم يتهموا أحدا بارتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر المحضر رقم 8701 لسنة 2019 جنح مركز شرطة الفيوم.