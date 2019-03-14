إصابة طفلة صدمتها دراجة نارية ولاذ قائدها بالهرب بمركز الفرافرة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيبت طفلة، في حادث مروري، عقب صدمها بدراجة نارية مسرعة وفر قائدها هاربا بقرية الكفاح بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

وتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول طفلة 4 سنوات إلي مستشفي الفرافرة المركزى فى حادث مرورى.

وتبين إصابة "ريتاج" طفلة 4 سنوات بإصابات متنوعة أثناء لهوها أمام منزلها بقرية الكفاح، عقب اصطدام دراجة نارية بها وفر قائدها هاربًا.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل الطفلة لمستشفى الفرافرة المركزى لتلقي العلاج، والتى حولتها لمستشفي الداخلة العام لاستكمال العلاج.

وتحرر للحادث المحضر رقم 195 جنح مركز شرطة الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.