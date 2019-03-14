video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة طفلة صدمتها دراجة نارية ولاذ قائدها بالهرب بمركز الفرافرة

الخميس، 14 مارس 2019 12:52 م
إصابة طفلة صدمتها دراجة نارية ولاذ قائدها بالهرب بمركز الفرافرة اسعاف -ارشيفيه
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
أصيبت طفلة، في حادث مروري، عقب صدمها بدراجة نارية مسرعة وفر قائدها هاربا بقرية الكفاح بمركز الفرافرة في الوادي الجديد. 
 
وتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول طفلة 4 سنوات إلي مستشفي الفرافرة المركزى فى حادث مرورى.
 
وتبين إصابة "ريتاج" طفلة 4 سنوات بإصابات متنوعة أثناء لهوها أمام منزلها بقرية الكفاح، عقب اصطدام دراجة نارية بها وفر قائدها هاربًا.
 
وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل الطفلة لمستشفى الفرافرة المركزى لتلقي العلاج، والتى حولتها لمستشفي الداخلة العام لاستكمال العلاج. 
 
وتحرر للحادث المحضر رقم 195 جنح مركز شرطة الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رياح خفيفة محملة بالأتربة مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بالوادى الجديد

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الفرافرة




لا تفوتك
التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة