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"أوقاف الإسكندرية" تجرى القرعة العلنية لاختيار مرشدى الحج

الخميس، 14 مارس 2019 03:17 م
"أوقاف الإسكندرية" تجرى القرعة العلنية لاختيار مرشدى الحج جانب من أعمال القرعة
الإسكندرية - أسماء على بدر
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أجرت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الخميس، القرعة العلنية لاختيار مرشح لحج بيت الله الحرام على نفقة وزارة الأوقاف لعام 1440 هجرية 2019 ميلادية، وذلك بحضور الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة، ومحمد عبد العظيم رئيس النقابة وعدد من رؤساء الأقسام وموظفي المديرية.
 
وأعلن الشيخ خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن نتيجة القرعة أسفرت عن ترشيح صلاح عبد الفضيل إبراهيم عامل بالعامرية (أساسى) وترشيح محمد إسماعيل أحمد قابل (احتياطى له).
 
 
 

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