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أم تعذب ابنتها حتى الموت خوفا من افتضاح علاقتها بأحد الأشخاص بدار السلام

الخميس، 14 مارس 2019 11:32 ص
أم تعذب ابنتها حتى الموت خوفا من افتضاح علاقتها بأحد الأشخاص بدار السلام جثة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجردت أم من مشاعر الانسانية، بعدما أقامت حفلة تعذيب لطفلتها فى منطقة دار السلام، بسبب بتهديدها بإبلاغ والدها بعلاقتها مع أحد الأشخاص، و لقيت الطفلة مصرعها و نقلت للمستشفى. 
 
 
وتلقى قسم دار السلام، بلاغا من مفتش الصحة بداخل أحد المستشفيات، بوصول طفلة جثة هامدة و شكه فى وفاتها لوجود آثار تعذيب بها بعدما أحضرتها أسرتها الى المستشفى  لاستخراج تصريح بالدفن. 
 
و انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين من التحريات أن الجثة لطفلة" ايه. م" ، 6  سنوات،  وأن والدتها "حنان" ، 42 سنة،  مطلقة وسيئة السمعة وراء ارتكاب الواقعة، وقامت بتعذيبها لقيام الطفلة بإخبارها بأنها ستكشف لوالدها علاقتها بأحد الأشخاص بعد رؤيته اكثر من مرة يأتى للمنزل ، وألقى القبض على المتهمة، و حرر محضر بالواقعة.
 
 

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