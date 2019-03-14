أم تعذب ابنتها حتى الموت خوفا من افتضاح علاقتها بأحد الأشخاص بدار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تجردت أم من مشاعر الانسانية، بعدما أقامت حفلة تعذيب لطفلتها فى منطقة دار السلام، بسبب بتهديدها بإبلاغ والدها بعلاقتها مع أحد الأشخاص، و لقيت الطفلة مصرعها و نقلت للمستشفى.

وتلقى قسم دار السلام، بلاغا من مفتش الصحة بداخل أحد المستشفيات، بوصول طفلة جثة هامدة و شكه فى وفاتها لوجود آثار تعذيب بها بعدما أحضرتها أسرتها الى المستشفى لاستخراج تصريح بالدفن.

و انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين من التحريات أن الجثة لطفلة" ايه. م" ، 6 سنوات، وأن والدتها "حنان" ، 42 سنة، مطلقة وسيئة السمعة وراء ارتكاب الواقعة، وقامت بتعذيبها لقيام الطفلة بإخبارها بأنها ستكشف لوالدها علاقتها بأحد الأشخاص بعد رؤيته اكثر من مرة يأتى للمنزل ، وألقى القبض على المتهمة، و حرر محضر بالواقعة.