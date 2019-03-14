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أمن الوادى الجديد يضبط 184 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملات أمنية

الخميس، 14 مارس 2019 02:48 م
أمن الوادى الجديد يضبط 184 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملات أمنية حمله امنيه -ارشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن ضبط 184 هاربا من أحكام قضائية في حملات أمنية بمراكز المحافظة وفي الأكمنة الحدودية والأمنية. 
 
وتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا يفيد ضبط 159 هاربا من أحكام جنائية وجزئية مستأنفة و25 هاربًا من أحكام قضائية متنوعة خلال إجراءات الاستيقاف بالأكمنة الحدودية علي مدار الأسبوع المنقضي. 
 
وأسفرت جهود الحملة بقيادة اللواء جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والمقدم خالد وهبة، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام القضائية، عن ضبط هارب من حكم جنائي، و 117 حبس جزئي، و41 مستأنف، 25 هاربا في كمين حدودي وأمني، وتحصيل 102 غرامة جزئية، و10 غرامات مستأنفة، و2 ومخالفات جزئية. 
 
ومن جانبه شدد مدير أمن الوادي الجديد، علي تكثيف حملات تنفيذ الأحكام القضائية، لفرض هيبة لدولة، وسيادة القانون.
 
 

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