أمن القليوبية يحبط محاولة عاطل سرقة "توك توك" من قائده فى الخانكة

القليوبية – نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من إحباط محاولة عاطل سرقة مركبة توك توك من قائدها تحت تهديد السلاح عقب استغاثة المجنى عليه بدورية أمنية التى نجحت فى ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخانكة وبصحبتهم القوة المرافقة بناحية طريق الجوافة تمكنوا من ضبط "محمود. ج" عاطل ومقيم وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار حال قيامه بالشروع فى سرقة مركبة توك توك كرهاً عن قائدها "محمود.م. م" سائق وإحداث إصابته بجرح قطعى بمؤخرة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

بسؤال المصاب قرر قيام المتهم باستيقافه أثناء سيره بناحية مسطرد بقصد توصيله إلى منطقة أبو زعبل – دائرة مركز الخانكة وحال وصولهما للطريق المشار إليه فوجئ بقيام المتهم المذكور بالتعدى عليه بالضرب والشروع فى سرقة المركبة .

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين وحيازته للسلاح النارى بقصد ممارسة نشاطه الإجرامى وتولت النيابة التحقيق.