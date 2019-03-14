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أمن الاسكندرية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب جرائم النشل

الخميس، 14 مارس 2019 05:16 م
أمن الاسكندرية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب جرائم النشل حبس -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النشل و أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم النشل بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام كلاً من إنجى . ز . ا 34 سنة – بدون عمل – ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل ( سبق إتهامها فى عدد 31 قضية " سرقة ، نشل " ) ، إبراهيم . أ . إ- 34 سنة – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة ( سبق إتهامه فى  (5) قضايا ( نشل - سرقة - ضرب - سرقة بالإكراه) وذلك بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم النشل متخذان من دائرة المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
 
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب ( عدد  10 جرائم نشل بدوائر أقسام " سيدى جابر ، أول وثان الرمل ، أول وثالث المنتزه ، باب شرقى ، العطارين") ، وأرشدا عن المسروقات (هواتف محمولة ، مبالغ مالية ) وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كلٍ منهم على ما يخصه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 
 

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