video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 05:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية وسط انخفاض فى درجات الحرارة

الخميس، 14 مارس 2019 05:15 ص
أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية وسط انخفاض فى درجات الحرارة طقس بارد
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس ، اليوم الخميس هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق ,( الرياض .القصيم , الشرقية ،مكة المكرمة ، الجوف, حائل . الحدود الشمالية , المدينة المنورة , الباحة وعسير ) يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة. وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، و حالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية وسط رياح مثيرة للأتربة والغبار

ارتفع المؤشر العام لبورصة السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 13-3-2019

ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. ارتفاع المؤشر العام السعودى للجلسة الثانية بأعلى سيولة بـ25جلسة.. بورصة دبى تواصل الصعود لليوم الثالث مدفوعة بتنفيذ صفقة تخارج "أرامكس".. وتراجع قطر بضغوط هبوط قطاع العقارات

السعودية

أخبار عربية

طقس

أمطار رعدية

رياح




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة