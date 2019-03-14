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أمطار رعدية على جميع أنحاء البحرين وسط رياح مثيرة للأتربة

الخميس، 14 مارس 2019 07:06 ص
أمطار رعدية على جميع أنحاء البحرين وسط رياح مثيرة للأتربة طقس البحرين
وكالات الأنباء
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أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ،اليوم الخميس غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً في وقت لاحق.

الرياح: شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 الى 18 عقدة ولكنها من 20 إلى 25 عقدة أحياناً عند المساء مع هبات قد تصل الى 30 عقدة.

وحذرت الأرصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4  أقدام في عرض البحر ولكنها من 3 الى 6 أقدام عند المساء وتصل الى 7 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة : العظمى 26 درجة مئوية.. والصغرى 15 درجة مئوية.


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