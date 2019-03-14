"أحفظ حقك" .. لو حد خوفك باستخدام "كلب" أعرف عقوبته وفقًا للقانون

كتب أحمد الجعفرى

شكلت ظاهرة انتشار الكلاب أزمة خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لما تسببت فيه من حوادث عقر، هذا بالإضافة إلى أن بعض الشباب يستخدمونه فى استعراض القوة وإرهاب الآخرين لإكراههم على فعل شيئ على غير رغبتهم.

القانون وضع نصوص صريحة لمعاقبة المتهمين فى قضايا استعراض القوى، ووفقًا للمادة 375 مكرر من قانون العقوبات فأن المتهمين فى قضايا استعراض القوة يواجهون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

ووفقًا للقانون فأن العقوبة ترتفع لسنتين فأكثر، فى حالة ما إذا كان استعراض القوة وقع من شخصين أو أكثر أو باستخدام أداة إكراه.

أدوات الإكراه التى تحدثت عنها المادة هى حيوان يثير الذعر أو سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أى مادة أخرى ضارة.