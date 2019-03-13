8 حالات لا يجوز التصالح معها فى القانون الجديد لمخالفات البناء.. تعرف عليها

كتب ـ هشام عبد الجليل

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وفيما يلى الحالات التى لن يجرى التصالح عليها:

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى ذات الطراز المعمارى.

4- تجاوز قيـــود الارتفاع.

5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية.

8- البناء خـارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.