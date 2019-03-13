8 حالات لا يجوز التصالح معها فى القانون الجديد لمخالفات البناء.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وفيما يلى الحالات التى لن يجرى التصالح عليها:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى ذات الطراز المعمارى.
4- تجاوز قيـــود الارتفاع.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية.
8- البناء خـارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة