29 متنافسًا على لقب الطالب والطالبة المثالية بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مسابقة الطالب والطالبة المثالية للعام الجامعى 2018/2019 تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، ويتنافس 29 طالب وطالبة لإختيار الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الجامعة، تليها مرحلة التصعيد للمنافسة على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور نور الدين على أن المسابقة أحد الفعاليات الهامة التى يتسابق فيها الطلاب لإثبات جدارتهم للفوز بهذا المركز الرفيع لمن يؤكد تميزه ومشاركته الفعالة فى الأنشطة الشبابية على مستوى الجامعة والجامعات المصرية، وكذلك المستوى الدولى، والثقافة الواسعة فى السياسة الداخلية والخارجية، والفهم الكامل لبرامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، واستيعاب التحديات التى تواجهها مصر فى الداخل والخارج بالإضافة، إلى حسن المظهر والشخصية والثقة بالنفس والتميز العلمى والتفاعل المجتمعى والابتكار، مضيفا أن لجنة التقييم تراعى أن يكون لدى المتسابق رؤية واضحة عن الشباب المصرى ودوره فى النهوض والعبور بمصر نحو مكانة تستحقها بين دول العالم.

ضمت لجنة التحكيم كل من الدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة، والدكتور عماد عبد الرازق وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة زينب الإسكندرانى الأستاذ بكلية التربية الرياضية بنات، والدكتور خالد وهدان وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة المسلمى وكيل كلية الطب البشرى لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى نائب منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة ريهام إيهاب زايد مستشار اللجنة الاجتماعية العليا، وأدهم الدمرداش مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة ومحمد سمير مدير عام رعاية الطلاب ومحمد متولى مدير إدارة النشاط الاجتماعى، والدكتور أحمد كمال جدارة مدير مكتب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، حيث ستعلن نتيجة المسابقة بعد استكمال باقى الإجراءات واعتماد رئيس الجامعة .