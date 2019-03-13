وول ستريت تفتح مرتفعة بعد بيانات تضخم ضعيفة وبوينج يتحول للصعود

رويترز

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء، بعد نشر مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية تدعم موقف مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) فى التحلى بالصبر تجاه رفع أسعار الفائدة مجددا، بينما صعد سهم بوينج للمرة الأولى فى 3 أيام منذ حادث تحطم إحدى طائراتها فى إثيوبيا.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعى 82.57 نقطة أو 0.32% إلى 25637.23 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.26 نقطة أو 0.30% إلى 2799.78 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 30.35 نقطة أو 0.40% إلى 7621.38 نقطة.