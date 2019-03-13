video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل "صحة المنوفية": إجراءات مكثفة لمواجهة الكلاب الضالة

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:21 ص
وكيل "صحة المنوفية": إجراءات مكثفة لمواجهة الكلاب الضالة جانب من الاجتماع
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

كلّف الدكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إدارة الطب الوقائى بصحة المنوفية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ووضعها ضمن أولويات خطة عمل مديرية الشئون الصحية.

وأكد "حفناوى"، أنه فى إطار التصدى لهذا الخطر الذى يؤرق حياة المواطنين وضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، يأتى الدور الحيوى للمديرية .

وأوضح "حفناوى"، أن داء الكلب يسبب التهابا حادا فى الدماغ، وهو مرض حيوانى المنشأ، وينتقل غالباً عن طريق عضة من الحيوان المصاب، ويؤدى داء الكلب للوفاة عندما يصيب الإنسان بمجرد ظهور الأعراض إلا فى حال تلقيه الوقاية اللازمة ضد المرض، ويتسبب داء الكلب سنويا فى وفاة 55 ألف شخص تقريبًا فى جميع أنحاء العالم، 95٪ منهم فى آسيا وأفريقيا تقريبا.

وأشار "حفناوى" إلى أن إدارة الطب الوقائى عقدت اجتماعا مع مديرى الطب الوقائى بالإدارات الطبية، ومراقبى العقر بالإدارات، ومسئولى مراكز علاج المعقورين بالمستشفيات والتى يصل عددها 11 مركز علاج عقر بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد العسكرى مدير عام الطب الوقائى، والدكتور محمد فوزى مدير إدارة الأمراض المعدية، والدكتورة فاطمة مرزوق مسئول الأمراض المشتركة.

وأضاف "حفناوى" إلى أن الاجتماع تناول البروتوكولات الحديثة لعلاج عقر الكلاب الضالة، وشرح مفهوم العقر الجماعى والتشديد على ضرورة الإبلاغ الفورى عن تلك الحالات، وضرورة إعطاء المصاب كارت المتابعة الموضح به تواريخ الجرعات التالية واستدعائه عند التأخير، لافتا إلى أن إدارة الطب الوقائى قامت بتنظيم ورشة عمل بحضور مسئولى الإدارة العامة للأمراض المعدية بوزارة الصحة، للتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كالبروسيلا والتيفويد وإنفلونزا الطيور، وأهمية التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية ومديرية الطب البيطرى، ودور إدارة الأغذية فى التصدى للأمراض المعدية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور وفيديو.. ضحايا الكلاب الضالة عرض مستمر.. الحيوانات تفترس الأطفال.. محمود مات بعد إصابته بالسعار ببولاق الدكرور.. ومليكة تتعرض للهجوم بشبرا مصر.. وكلب يشوه وجه آخر الضحايا بالقليوبية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

صحة للمنوفية

عقر الكلب

داء الكلب




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة