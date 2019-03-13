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وكيل صحة البحيرة: إغلاق 135 منشأة طبية لمخالفتها شروط التراخيص

الأربعاء، 13 مارس 2019 06:00 ص
وكيل صحة البحيرة: إغلاق 135 منشأة طبية لمخالفتها شروط التراخيص الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الحملات الرقابية على كل المنشآت الطبية الحكومية والخاصة بجميع مراكز المحافظة خاصة بالمناطق النائية وذلك للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مضيفًا أنه تم الدفع بفرق متخصصة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة للتفتيش على العيادات الخاصة ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والمراكز الطبية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم إغلاق 135 منشأة طبية خلال الفترة الأخيرة وذلك لمخالفتها شروط التراخيص مثل إجراء العمليات الجراحية داخل العيادات الطبية بالمخالفة للقانون وعدم اتخاذ إجراءات مكافحة العدوى وغيرها من اشتراطات فتح المنشآت الطبية.

 


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