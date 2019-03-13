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الأربعاء، 13 مارس 2019 03:14 م
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وفد من 50 رجل أعمال تونسى يزور مصر خلال شهر إبريل المقبل

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:04 م
وفد من 50 رجل أعمال تونسى يزور مصر خلال شهر إبريل المقبل عبد العليم نوارة عضو جمعية رجال الأعمال
كتب- هانى الحوتى
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استعرض عبد العليم نوارة عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى التونسى، خطة استعداد المجلس لاستضافة وفد ضخم من 50 رجل أعمال تونسى لمصر للمشاركة بالدورة الثانية لمجلس الأعمال المصرى التونسى بالقاهرة فى الفترة من 20 إلى 23 إبريل المقبل، ووزع "نوارة" المهام على أعضاء الجمعية لاستقبال الوفد وإقامة المؤتمر ودعوة سحر نصر وزيرة الاستثمار للمشاركة بالمؤتمر.
 
وقال نوارة، خلال اجتماع الجانب المصرى من مجلس الأعمال المصرى التونسى، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر جمعية رجال الأعمال، إنه تم تحديد القطاعات التى سيتم إدراجها فى جدول أعمال المجلس القادم وهى قطاعات المواد الزراعية والغذائية، أنشطة الإنشاءات الكبرى ومواد البناء، الخدمات الإعلامية والاتصالات والحصة والمواد الطبية وشبه الطبية، بالإضافة إلى الأدوية ومواد التجميل والسياحة والترفيه والمواد الكيميائية والأعلاف.
 
 

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