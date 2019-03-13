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وزير خارجية البحرين يسخر من "حكايات قطر" حول الرباعى العربى.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:38 م
وزير خارجية البحرين يسخر من "حكايات قطر" حول الرباعى العربى.. اعرف التفاصيل خالد بن أحمد وزير خارجية البحرين
كتبت ريهام عبد الله
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سخر خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، من موقف قطر، من دول الرباعى العربى، المقاطعين لها رفضا لموقفها الداعم للإرهاب فى الشرق الأوسط والمنطقة، قائلا: واضح إن "حكاية كل يوم" ما هي إلا مقاطع من "حكايتي مع الزمان".

وقال بن أحمد: "قطر كانت تقول فى بداية أزمتها بأن هدف دولنا الأربع هو "التعدى على سيادتها"، ثم أتت بحكاية أخرى وهى "كأس العالم" والآن الحكاية الجديدة هى "احتلال قطر والسيطرة على الغاز"، واضح أن "حكاية كل يوم" ما هى إلا مقاطع من "حكايتى مع الزمان".

خارجية البحرين
خارجية البحرين

 

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب.

 

 


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