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و1.7 مليار لتحويل الكابلات الهوائية لأرضية..

وزير الكهرباء من البرلمان: صرفنا 47 مليارا على شبكات النقل خلال 4 سنوات

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:28 م
وزير الكهرباء من البرلمان: صرفنا 47 مليارا على شبكات النقل خلال 4 سنوات المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل
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أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن هناك خطة لتحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى أرضية، ووزارة التخطيط رصدت 1,7 مليار جنيه على مستوى الجمهورية لتحويل الخطوط الجوية لأرضية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى الجندي، بشأن تحويل كابلات كهرباء الضغط العالي إلى كابلات أرضية بقرية الحجايزة بمركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

 

وأشار الوزير محمد شاكر، إلى موافقته على هذا الاقتراح، ودعا إلى الإسراع فى تنفيذه خاصة أنه لا يتكلف مبالغ كبيرة، قائلا: "نسعى لأن نقدم الخدمة أسرع للجمهور ليكون المواطن فى منتهى الرضا، وبالنسبة لمثل هذه الطلبات ما يعطلنا ليس تقاعسنا أو عدم توافر التمويل، ولكن يعطلنا مراحل التنفيذ".

 

وتابع وزير الكهرباء: "أستطعنا بناء  3 محطات عملاقة فى سيناء فى سنتين ونصف، المحطة الواحدة 4300 ميجا وهذه أكبر محطة من نوعها على مستوى العالم، وصرفنا على شبكات النقل خلال آخر 4 سنوات سواء جهد فائق أو جهد عالى حوالى 47 مليار جنيه، وهذا يحدث لأول مرة، وإننا نقوم بعمل بنية أساسية قوية تكون صامدة لسنوات طويلة وتساعد على جذب الاستثمارات".

لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان (1)
 
لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان (2)
 
لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان (3)
 
لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان (4)
 
لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان (5)
 
لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان (6)
 
لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان (7)
 
لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان (8)
 
لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان (10)
 
لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان (11)
 
لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان (12)
 

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