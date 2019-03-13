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وزير الزراعة يعتمد قرارات صندوق تأمين الماشية.. وخطة عاجلة لتطوير مشروع النوبارية

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:21 م
وزير الزراعة يعتمد قرارات صندوق تأمين الماشية.. وخطة عاجلة لتطوير مشروع النوبارية الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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اعتمد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
 
ووافق مجلس إدارة الصندوق على البدء في تنفيد خطة شاملة لتطوير مشروع غرب النوبارية المملوك للصندوق، والاستفادة من كل الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل.
 
وقرر المجلس إنشاء وحدة متطورة لتصنيع منتجات اللحوم والألبان، فضلا عن إنشاء خط لإنتاح أعلاف الدواجن، وخط لإنتاج أعلاف الماشية، فضلا عن انشاء مجزر آلى.
 
ووافق المجلس أيضا على تطوير مصنع أعلاف السلام بالمرج، ودعمه بالكوادر والكفاءات الفنية والإدارية لاستعادة دوره فى تصنيع الأعلاف والمساهمة فى تطوير الثروة الحيوانية.
 
وكلف وزير الزراعة الدكتور عصام إبراهيم رئيس مجلس إدارة الصندوق، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل دراسة احترافية متكاملة حول المشروع ومشتملاته، وتشكيل فريق فنى وإدارى واقتصادى وتسويقى لتطوير المشروع، وتقديم كل سبل الدعم للمربيين والمتعاملين، وطرح منتجات المشروع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ الوزارة.
 
 

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وزارة الزراعة

التامين على الماشية

غرب النوبارية

اعلاف الدواجن




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