وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون مع سلوفينيا فى كافة المجالات

كتب أحمد جمعة

رحب وزير الخارجية سامح شكرى، بزيارة وزير خارجية سلوفينيا، مؤكدا أن الأخير التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، وتم التباحث حول تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية سلوفينيا، أنه تم التوقيع على بروتوكول اللجنة المشتركة، موضحا أنه تم التباحث حول توسيع التعاون فى المجال الاقتصادى والثقافى، والاهتمام باستمرار التواصل فيما يخص مجال الثقافة فى إطار التعاون.

وأشار وزير الخارجية، أن اللقاء اتسم بالشفافية والصراحة، مؤكدا أن مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع سلوفينيا.