وزير الخارجية الفلسطينى يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين

وصل مطار القاهرة الدولي ظهر اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين المصريين.

ومن المقرر أن يلتقي المالكي مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لبحث تطورات الأوضاع الفلسطينية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، اليوم الأربعاء عمليات الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة المؤسسات والجمعيات الحقوقية الإنسانية بسرعة توثيق تفاصيل تلك الجرائم، تمهيدا لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية.