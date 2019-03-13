وزير الأوقاف: سنعمل على تفكيك الفكر المتطرف أينما وجد

كتب إسماعيل رفعت

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة ستعمل على تفكيك الفكر المتطرف أينما وجد، لأن خطر التطرف كبير.

وأشار الوزير، فى بيان له، أن الوزارة لديها من الوسائل المتعددة ما يعينها على القيام بذلك، من خلال موفديها ومبعوثيها إلى مختلف دول العالم، ومن خلال الخطبة المترجمة التى تتم ترجمتها الآن بـ12 لغة، إضافة إلى إصداراتها المترجمة إلى 17 لغة، وصفحاتها الإلكترونية على مواقع التواصل باللغات المختلفة ومؤتمراتها الدولية ومسابقاتها العالمية، ومن خلال جهود أكاديمية الأوقاف الدولية ومنتديات وزارة الأوقاف التثقيفية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

وأشار الوزير، إلى جهود الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازخستان وأثرها فى وسط آسيا كلها، وجهود المركز الإسلامى بدولة تنزانيا التابع لوزارة الأوقاف المصرية وهدفنا سلام الإنسانية، ومحاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح، واسترداد الخطاب الدينى من جماعات التطرف، ومواجهتهم بالحجة والبرهان أينما وجدوا .