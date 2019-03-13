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وزيرة الصحة تبحث مع كبرى المستشفيات الخاصة تدريب الفرق الطبية لتشغيل التأمين الصحى

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:17 ص
وزيرة الصحة تبحث مع كبرى المستشفيات الخاصة تدريب الفرق الطبية لتشغيل التأمين الصحى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع عدد من كبرى المستشفيات الخاصة، فى إطار التوأمة والشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد،  بالمعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء، والدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التامين الصحى، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، والدكتور هشام الشرقاوى، مديرمشروع المستشفيات النموذجية، وعدداً من مديرى كبرى المستشفيات الخاصة.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة أكدت خلال الاجتماع على ضرورة تكامل الدولة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يخدم المنظومة الصحية والمريض المصرى، مشيرة إلى أن فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، ستشهد مزيداً من تعزيز سبل التعاون بين مصر والدول الإفريقية الصديقة فى المجال الصحى، موضحةً أن القطاع الخاص هو شريك أساسى مع القطاع الحكومى فى كافة المشروعات الصحية المقرر تدشينها فى القارة الافريقية.
 
وأضاف أن وزيرة الصحة أشارت إلى أن القطاع الخاص سيشارك الحكومة فى تطوير وإنشاء مركزين "للغسيل الكلوى" و"أمراض العيون" بدولة تشاد، فى إطار تعزيز التعاون ودعم المنظومة الصحية بالدولة الصديقة، وذلك بعد الزيارة الأخيرة لوزيرة الصحة والسكان لدولة تشاد والتى وجدت أن هناك عجزا شديد فى وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز أمراض العيون، فكان لزاماً على الدولة المصرية دعم المنظومة الصحية بتشاد، مؤكدة أن مصر تتحرك فى إفريقيا بشكل جيد.
 
وأشار إلى أن وزيرة الصحة أشادت بدور القطاع الخاص فى دعمه للمبادرات الرئاسية الجارية مثل قوائم الانتظار، و"100 مليون صحة"، لافتة إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من هذا التعاون وذلك خلال فترة تطبيق قانون التامين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، من خلال وضع نموذج مشترك مع القطاع الخاص لتشغيل المستشفيات بمنظومة التامين الجديدة ، فضلاً عن تدريب الفرق الطبية العاملة بالمنظومة الجديدة بكبري المستشفيات الخاصة، موضحة أن الدولة بقطاعيها الحكومى والخاص لابد أن تتحرك لتحقيق هدف واحد هو الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصرى.
 
وفى نهاية الاجتماع وجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بما يقدمه من إسهامات لتطوير المنظومة الصحية، يؤكد وطنية العاملين فى هذا القطاع الهام.
 
 

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