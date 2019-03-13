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هيئة جودة التعليم تقدم الدعم الفنى لإنشاء هيئة مناظرة بالسودان

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:56 م
هيئة جودة التعليم تقدم الدعم الفنى لإنشاء هيئة مناظرة بالسودان جانب من اللقاء
كتب محمود طه حسين
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استقبلت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور بكرى عثمان سعيد، نائب رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية ورئيس جامعة السودان العالمية، والدكتورة فيوليت ماكوكو عضو اتحاد الجامعات الإفريقية.
 
وصرحت الدكتورة  يوهانسن عيد، خلال اللقاء بترحيب هيئة جودة التعليم والاعتماد بمصر باحتضان مصر لمقر الاتحاد داخل أكبر وأعرق جامعة فى العالم وهى جامعة الأزهر.
 
وأضافت عيد  بأنه تم الاتفاق مع وفد اتحاد الجامعات الإفريقية علي قيام هيئة جودة  التعليم والاعتماد بتقديم الدعم الفني لإنشاء هيئة جودة تعليم واعتماد بدولة السودان الشقيق والعمل المشترك علي نشر ثقافة جوة التعليم بمؤسسات التعليم بالدول الإفريقية من خلال الزيارات المشتركة للخبراء وعقد ورش عمل بالدول الإفريقية والبدء فى تجهيز برتوكول تعاون  مشترك بين الهيئة والاتحاد للبدء فى اتخاذ الإجراءات الجادة لتفعيل اوجه التعاون المشترك.
 
وأكدت يوهانسن خلال اللقاء على الأهمية القصوى التى توليها القيادة السياسية فى مصر للملف الإفريقى وتوجه مؤسسات الدولة فى كافة المجالات بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع الدول الإفريقية.
 
 

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