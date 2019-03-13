video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هيئة الطيران المدنى التايلاندية تعلق تشغيل طائرات "بوينج 737 ماكس"

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:29 م
هيئة الطيران المدنى التايلاندية تعلق تشغيل طائرات "بوينج 737 ماكس" بوينج
أ ش أ
إضافة تعليق

أمرت هيئة الطيران المدني التايلندية شركة الطيران التايلندية "تاي ليون إير" بتعليق تشغيل طائراتها من طراز "بوينج 737 ماكس" لمدة 7 أيام اعتبارا من غد الخميس ، وذلك لحين إجراء تقييم المخاطر وإخضاع الطيارين لتدريب خاص.
وذكرت الهيئة - فى بيان نقلته شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - أنها تعتزم التشاور مع الشركة المصممة للطيارة لبحث تدابير السلامة، مشيرة إلى أن شركة "تاى ليون إير" هى الوحيدة فى تايلاند التى تمتلك طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس".
يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت وهى فى طريقها من العاصمة "أديس أبابا" إلى العاصمة الكينية (نيروبى) وأسفرت عن مصرع 149 راكبا و8 آخرين هم أفراد طاقم الطائرة .
وكان الاتصال قد انقطع مع قائد الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا ، حيث هوت بالقرب من بلدة "بيشوفتو" جنوب شرق العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) وقد أعلنت السلطات عدم وجود ناجين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخطوط النرويجية: سنسعى للحصول على تعويض من شركة "بوينج"

شركة روسية توقف استخدام الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس

هونج كونج تمنع تحليق طائرات "بوينج 737 ماكس" فى مجالها الجوى

بوينج

تايلاند

هيئة الطيران المدني التايلندية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة