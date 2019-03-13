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"هندسة أسيوط" تنفذ مشروعا معماريا لتطوير قرية حسن فتحى بالوادى الجديد

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:29 ص
"هندسة أسيوط" تنفذ مشروعا معماريا لتطوير قرية حسن فتحى بالوادى الجديد اعضاء هيئة تدريس هندسة أسيوط
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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استقبلت محافظة الوادى الجديد، وفدا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة أسيوط، لتنفيذ مشروع هندسى يستهدف تطوير قرية حسن فتحى بمركز باريس.

 

وقال الدكتور محمد حمدى، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة أسيوط، أن المشروع هو مشروع تخرج لطلبة السنة النهائية بقسم العمارة بالكلية، ويضم عدة تصميمات تهدف إلى تطوير المنطقة مع مراعاة الظروف البيئية لها بهدف تعظيم الاستفادة من القرية.

 

أضاف حمدى، أن المشروع هو تدريب عملى أيضا لطلبة البكالوريوس بالكلية، لنقلهم من المرحلة النظرية لمشروع واقعى، على أن يجرى طرح المشروع أمام العامة لبحث سبل وآليات تنفيذه.

 

من جانبه أكد الدكتور وائل حسين يوسف، أستاذ العمارة لكلية الهندسة جامعة أسيوط، والمشرف على المشروع، وأحد أبناء واحة الخارجة، أن المشروع بعنوان " قرية باريس الأيكولوجية التكنولوجية"، ويوجه المشروع إلى تحقيق الأهداف العمرانية المعمارية، وربطها بالجذور التاريخية والتراثية بمظلة تكنولوجية لربطها بالخطط الإستراتيجية للدولة 2030.

 

أضاف حسين أن المشروع يتضمن 4 محاور أو مشاريع يمكن تنفيذها فى قرية حسن فتحى، الأول هو تنفذ مركز دراسات وأبحاث ببيئة، والثانى، مشروع نزل بيئى، والثالث مركز ثقافى تجارى، والرابع، مشروع مجمع مدارس حرفية، وعقب انتهاء المشروع يطرح أمام الجهات الحكومية وجهات أخرى لدراسة سبل التنفيذ بما يخدم مسيرة التنمية بالوادى الجديد.

 

وقال خالد رجب خليل، طالب بالسنة النهائية بطلية الهندسة جامعة أسيوط، أن الزيارة لمحافظة الوادى الجديد فى إطار التدريب العملى لنا، ولتنفيذ مشروع التخرج، فى واحة باريس، وكتدريب عملى لنا، وربط المشروعات الهندسة بالكلية بأرض الواقع وذلك يفيد مهاراتنا الفنية والهندسية.

 

 

 


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