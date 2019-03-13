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نيابة مصر القديمة تقرر حبس عاطل ضبط بحوزته بندقية آلية

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:27 م
نيابة مصر القديمة تقرر حبس عاطل ضبط بحوزته بندقية آلية بندقية آلية - أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة مصر القديمة، بإشراف المستشار سمير حسن، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة النارية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى تلقي قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد قيام "م . أ، 35 عامًا"، بالاتجار في الأسلحة النارية، واتخاذ من منزله وكرا للبيع، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص قام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية عليهم فبادلتهم الأجهزة الأمنية النيران وتم القبض عليه، وبحوزته بندقية آلية وذخائر.

 

 

 


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