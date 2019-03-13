ننشر حيثيات النقض بتأييد سجن سيد مشاغب وآخرين فى أحداث "الدفاع الجوى"

كتبت هدى أبو بكر

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد التواب أبو طالب، حيثيات حكمها بتأييد أحكام السجن المشدد والمراقبة الشرطية، لسيد مشاغب القائد بألتراس الزمالك "وايت نايتس"، و10 متهمين آخرين فى أحداث أستاد الدفاع الجوى، والتى وقعت أثناء مباراة الزمالك وانبى فى 8 فبراير 2015

وأكدت محكمة النقض فى حيثيات حكمها، على أن إدعاء الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له، وأن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها.

وأضافت المحكمة، كما أن الحكم أورد فى ثبوت الاتهامات فى حقهم أدلة مستمدة من أقوال الضباط والشهود واعترافات عدد من المتهمين، ومعاينة النيابة العامة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالحالة التى كان فيها مسرح الأحداث، فضلا عن تفريغ كاميرا الاستاد، وهى كلها أدلة كافية اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها.

وقالت المحكمة، إن وصف الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام للواقعة، لامحل له، وذكرت المحكمة ردا على ما أورده الطاعنين بتناقض أقوال الشهود أو اختلاف روايات شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها، إنه لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته، ما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.

ولفتت المحكمة فى حيثياتها، إلى أن محكمة الموضوع محصت الدعوى تمحيصا كافيا وألمت بها إلماما شاملا، توافرت معه العناصر القانونية للجرائم التى أدان بها الحكم الطاعنين، مما يؤكد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتصل للحقيقة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، فى سبتمبر 2017، قد عاقبت سيد مشاغب، القيادي بـ"ألتراس وايت نايتس"، و4 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن المؤبد، و3 آخرين بالسجن 10 سنوات، وعاقبت 3 آخرين بالسجن 3 سنوات، ومتهمًا آخر بالسجن سنتين، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين، وذلك في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الدفاع الجوى".

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة 16 متهمًا في أحداث الدفاع الجوى، التى وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديى الزمالك وانبي باستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا، للمحاكمة، وقالت التحقيقات أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" فى ارتكاب الأحداث، كما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، والتلويح بالعنف وحيازة مواد مفرقعة تتمثل في الألعاب النارية، من دون ترخيص من الجهة المختصة بذلك.