ننشر السيرة الذاتية لرئيس جامعة بنها الجديد فى سطور

القليوبية إبراهيم سالم

ينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية للدكتور جمال حلمي محمد السعيد، رئيس جامعة بنها الجديد بعد صدور قرار جمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوليه منصب رئيس جامعة بنها، والتي جاءت على النحو التالي:

- ولد بقرية تابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية

- كان يشغل منصب استاذا بكلية الهندسة بشبرا الخيمة، ونجل المهندس حلمي السعيد وزير الكهرباء والسد العالي بوزارة محمود فوزي ،1970 وشقيق الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح.

- حصل على "بكالوريوس، وماجستير، ودكتوراة" في الهندسة المدنية من جامعات عين شمس، وتكساس، وايه آند أم بالولايات المتحدة الأمريكية.

- عين عضوا لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري بقرار وزاري في ديسمبر 2015.

- عضو مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار التابعة للهيئة القومية للبريد أغسطس 2014.

- عضو ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين بوزارة الاستثمار من 2007 حتى 2013.

- خبير هندس لعدد من البنوك اعتبارا من 2006 حتى تاريخه.

- عضو جمعية المهندسين المصرية.

- عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الدولية بجمعية المهندسين المدنيين الأمريكية في الفترة من 2001 حتى 2004.

- عضوا مجلس كلية الهندسة بشبرا في الفترة من 2013 حتى 20014.

- عضو اللجنة الفنية للهيئة العامة للنقل النهري في الفترة من 2012 حتى 2013.

- شارك في العديد من من الدراسات والأبحاث العملية في مجال هندسة الأشغال العامة والموارد والإنشاءات المائية وله أكثر من 60 مؤلف علمي وأبحاث.