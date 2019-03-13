نائب محافظ الوادى الجديد: فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الحرفية بالمحافظة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد بأن المحافظة تشارك خلال الفترة القادمة بعدد من المعارض الهامة لعرض وتسويق منتجاتها وخاصة من الصناعات اليدوية والحرفية.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم لمصنع الخزف التابع للمحافظة بالخارجة، حيث تفقدت ورش الخزف والزخرفة والكليم والسجاد والأرابيسك، وأشادت بالإنتاج المتميز للمصنع، مؤكدة علي ضرورة التطوير المستمر للمنتجات بما يتلائم مع احتياجات السوق. كما وعدت بدعم المصنع من خلال بعض الجهات المانحة والمهتمة بتنمية التراث البيئي الواحاتي.

وطالب مجدي بالتوسع في التعاون مع قطاع التعليم بالمحافظة في تدريب وتأهيل الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، كما اطمئنت خلال جولتها بالمصنع، علي سير الأعمال بمشروع إنشاء حاضنة المشروعات الصغيرة والذي يتم تمويله بمنحة إيطالية، و يضم مراكز لتدريب أصحاب الحرف اليدوية من شباب المحافظة ومعرض إقليمي لتسويق منتجاتهم بالأسواق العالمية.