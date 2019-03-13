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نائب رئيس نيسان: نتعاون مع الحكومة لتصبح مصر دولة بارزة فى تصنيع السيارات

الأربعاء، 13 مارس 2019 05:05 م
نائب رئيس نيسان: نتعاون مع الحكومة لتصبح مصر دولة بارزة فى تصنيع السيارات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء - ووفداً من شركة نيسان
كتبت هند مختار
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مسئولو الشركة: نتطلع للتعاون مع الحكومة في تطوير صناعة السيارات حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات

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مدبولي: الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز الممكنة لتشجيع الشركات الجادة مثل شركة نيسان على التوسع في استثماراتها بمصر

 

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "بيامين كارجار" النائب الأول لرئيس شركة نيسان اليابانية للسيارات، ووفداً من شركة نيسان مصر، وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

 

وخلال اللقاء، أكد وفد شركة نيسان أن مصر تمثل أهمية خاصة بالنسبة لاستثمارات الشركة فى منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها.

 

وأعلن مسئولو الوفد أن الشركة تتطلع لتعزيز تواجدها في مصر، والتعاون مع الحكومة فى تطوير صناعة السيارات، حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.

 

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز الممكنة لتشجيع الشركات الجادة مثل شركة نيسان على التوسع في استثماراتها بمصر، مشيراً في هذا السياق إلى اللقاء الذي عقده هذا الأسبوع مع وفد مجلس الأعمال المصري الياباني، وما أثمر عنه لقاء الوفد مع الرئيس السيسي من تفاؤل كبير فيما يخص مستقبل الاستثمارات اليابانية في مصر.

 

ووجه مدبولي المهندس عمرو نصار بمواصلة المشاورات مع شركة نيسان؛ حتى يتسنى الإسراع في تنفيذ خطط الشركة في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة

 

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