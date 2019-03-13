"ميناء دمياط" يستقبل 14 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 12 سفينة بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة 846 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45478 من البضائع العامة، منها 85 سيارة نقل محملة بـ 4940 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 132289 بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 61303 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4400 طن يوريا و 7400 طن فوسفات و 6356 طن رمل و 4850 طن سماد سائل .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 567 حاوية مكافئة، والحاويات الوارد 487 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 257 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17789 طن حديد و 1128 طن خشب و 7774 طن أرز و 28200 طن ذرة و 2322 طن قمح و 1195 طن فول و 657 طن بسلة و 160 طن حمص .