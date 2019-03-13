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ميركل تعتبر تمديد أجل المادة المعنية بالبريكست أمرًا سهلًا

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:45 م
ميركل تعتبر تمديد أجل المادة المعنية بالبريكست أمرًا سهلًا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ
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قالت مصادر دبلوماسية رفيعة اليوم /الأربعاء/ إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن تأمين اتفاق قادة الاتحاد الأوروبى بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) حتى نهاية يونيو المقبل سيكون أمرا سهلا.
وكشفت المصادر - فى تصريحات خاصة لصحيفة (الجارديان) البريطانية - أن ميركل أكدت أن برلين لن تقف عائقا أمام تمديد أمد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبى .
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم انتهاج مواقف متشددة فى بعض العواصم الأوروبية إزاء احتمالية تمديد أمد المادة 50 من معاهدة لشبونة التى تخص الخروج من الاتحاد الأوروبى، بينما اعترض دبلوماسيون على تكاسل بريطانيا إزاء مد أمد الخروج.
وأشارت الجارديان إلى أنه بعد تصويت مجلس العموم البريطانى برفض خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماى بخصوص بريكست ، قالت ماى مساء أمس إنه إذا صوت أعضاء البرلمان اليوم ضد بريكست بدون اتفاق، ستطلب ماى منهم غدا /الخميس/ أن يبدوا رأيهم عما إذا كانوا يرغبون فى تمديد أمد المادة 50 .
وذكرت ماى أن تمديد أمد الخروج سيكون لفترة قصيرة، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية تنظر في تأجيل الخروج لمدة 3 أشهر.
ولفتت الصحيفة إلى أن ميركل صرحت خلال القمة العربية الأوروبية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى ، بأن تمديد أمد بريكست لحين إجراء الانتخابات الأوروبية فى 23 مايو المقبل سيكون أمرا سهلا للغاية، كما أكدت أن زيادة أمد الخروج حتى 30 يونيو المقبل قبل انعقاد البرلمان الأوروبى سيكون سهلًا أيضًا.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من التكتل الأوروبي فى 29 مارس الجاري.


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