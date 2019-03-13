"مياه القناة": إصلاح كسر بخط حقن الكلور الإبتدائى بمحطة مياه أبو عارف

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه القناه، الإنتهاء من إصلاح كسر بخط حقن الكلور الإبتدائى بمحطة مياه أبو عارف 1و2 وتم التشغيل بواسطة العاملين بالمحطة، وإشراف المهندس محمود زهره رئيس القطاع وسيد صالح رئيس محطة مياه أبوعارف الجديدة، كما تم تطهير وتسليك بمنطقه تعاونيات القاهرة بحى فيصل بقطاع مياه السويس تحت إشراف محمد مرسى رئيس شبكة فيصل.

ومن جانب آخر، استقبلت محطتى المعالجة ورفع عتاقة بقطاع السويس بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام، طلبة مدرسة أحمد عبده الإعدادية بنات بحى الأربعين فى زيارة علمية للتعرف على طريقة المعالجة البيولوجية للمحطة الوحيدة العملاقة بالسويس، والتى أقيمت منذ 1995، وتضمنت الزيارة محطة الرفع والتعرف على أهميتها، وكذلك محطة المعالجة ومراحل التشغيل المختلفة، كما تم إلقاء ندوة عن ترشيد إستهلاك المياه وعدم إهدارها والحفاظ على المجارى المائية.

وفى إطار المشاركة المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع جمعية أعمار الأرض تم التنسيق بين منطقة القصاصين لمياه الشرب والصرف الصحى والجمعية وقريه الوادى الاخضر، وتم تركيب 200 متر مواسير قطر 4 بوصه بمنشيه خنيفر، و 100متر منطقة خنفير و100 بقرية الوادى الاخضر تحت إشراف آية نصرمدير المشاركة المجتمعية والمهندس محمود حسونة رئيس منطقة القصاصين لمياه الشرب والصرف الصحى.