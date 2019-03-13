video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه القناة": إصلاح كسر بخط حقن الكلور الإبتدائى بمحطة مياه أبو عارف

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:14 ص
"مياه القناة": إصلاح كسر بخط حقن الكلور الإبتدائى بمحطة مياه أبو عارف جانب من أعمال الإصلاحات
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
إضافة تعليق

أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه القناه، الإنتهاء من إصلاح كسر بخط حقن الكلور الإبتدائى بمحطة مياه أبو عارف 1و2 وتم التشغيل بواسطة العاملين بالمحطة، وإشراف المهندس محمود زهره رئيس القطاع وسيد صالح رئيس محطة مياه أبوعارف الجديدة، كما تم تطهير وتسليك بمنطقه تعاونيات القاهرة بحى فيصل بقطاع مياه السويس تحت إشراف محمد مرسى رئيس شبكة فيصل.

 ومن جانب آخر، استقبلت محطتى المعالجة ورفع عتاقة بقطاع السويس بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام، طلبة مدرسة أحمد عبده الإعدادية بنات بحى الأربعين فى زيارة علمية للتعرف على طريقة المعالجة البيولوجية للمحطة الوحيدة العملاقة بالسويس، والتى أقيمت منذ 1995، وتضمنت الزيارة محطة الرفع والتعرف على أهميتها، وكذلك محطة المعالجة ومراحل التشغيل المختلفة، كما تم إلقاء ندوة عن ترشيد إستهلاك المياه وعدم إهدارها والحفاظ على المجارى المائية.

وفى إطار المشاركة المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع جمعية أعمار الأرض تم التنسيق بين منطقة القصاصين لمياه الشرب والصرف الصحى والجمعية وقريه الوادى الاخضر، وتم تركيب 200 متر مواسير قطر 4 بوصه بمنشيه خنيفر، و 100متر منطقة خنفير و100 بقرية الوادى الاخضر تحت إشراف آية نصرمدير المشاركة المجتمعية والمهندس محمود حسونة رئيس منطقة القصاصين لمياه الشرب والصرف الصحى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس "مياه القناة" يفتتح الورشة المركزية بالتل الكبير

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مياه القناه

اخبار مياه القناه

قطاع مياه السويس

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة