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موسكو: حرب الناتو ضد يوغسلافيا هددت الأمن الدولى

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:12 م
موسكو: حرب الناتو ضد يوغسلافيا هددت الأمن الدولى مجلس الاتحاد الروسى
أ ش أ
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قال مجلس الاتحاد الروسى إن العملية العسكرية للناتو ضد يوغوسلافيا فى تسعينيات القرن الماضى حولت الحلف إلى تهديد رئيسى للأمن الدولى، داعيا الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبى إلى إدانة العملية العسكرية.
وأضاف المجلس - فى بيان، بمناسبة مرور 20 عاما علي العدوان علي يوغوسلافيا، أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم /الثلاثاء/ - أن عملية الناتو العسكرية أثرت سلبًا على العلاقات بين دول أوروبا وقوضت الثقة بينها، موضحًا أن ترك المذنبين بلا عقاب أدى إلى مآس جديدة فى العراق وليبيا وسوريا جراء استخدام بعض الدول القوة تحت ذرائع مزيفة ودون موافقة مجلس الأمن الدولى.
وحذر المجلس من عواقب التهديدات الحالية بالعدوان على فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا وغيرها. وكانت قوات حلف (الناتو) قبل 20 عامًا بقصف جمهورية يوغوسلافيا السابقة بذريعة إجبار بلجراد على الانسحاب من إقليم كوسوفو.


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