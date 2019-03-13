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مواطن يتهم "البرادعى" ومعتز مطر وعمرو واكد فى محضر رسمى بالتحريض ضد الدولة

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:12 م
مواطن يتهم "البرادعى" ومعتز مطر وعمرو واكد فى محضر رسمى بالتحريض ضد الدولة محمد البرادعى
كتب أمين صالح
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حرر أحمد عبد الغنى إبراهيم ، محضرا بقسم إمبابة حمل رقم 2277 ضد كل من محمد البرادعى وعمرو واكد ومعتز مطر ومحمد ناصر يتهمهم فيه بالتحريض ضد الدولة المصرية، ونشر أخبار كاذبة بهدف إثارة الفوضى والإضرار بمصالح الدولة العليا.

وقال المبلغ أن محمد البرادعى اعتاد الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها ويتحدث باسم المواطن الغلبان، رغم أنه لا يعلم شيئا عن الشارع المصرى، كما اتهم عمرو واكد بتحريض زملائه من الفنانين ضد مؤسسات الدولة وإدعاء الأكاذيب بشأن تلقيه تهديدات حال عودته إلى مصر.

وأضاف المبلغ أن الهارب معتز مطر يشن حملات ممنهجة لتشويه الدولة المصرية، كما اتهمه بسب وقذف رئيس الجمهورية ونشر الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد الأمن القومى المصرى متعمدا نشر ادعاءات باطلة عن مؤسسات الدولة، كما اتهم الهارب محمد ناصر بالتحريض ضد ضباط الجيش والشرطة.

 


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