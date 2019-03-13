ملتقى الشباب بأسوان يدعم ريادة الأعمال فى أفريقيا والمنطقة العربية

كتب محمد الجالى

يهتم ملتقى الشباب العربى والأفريقى ضمن محاوره الأساسية بموضوع "ريادة الأعمال"، وذلك خلال انعقاد الملتقى فى الفترة من 16 إلى 18 مارس 2019 بمدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي".

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الملتقى، ترتبط "ريادة الأعمال" بإنشاء مشاريع خاصة جديدة ذات أفكارٍ مختلفة، كما تعتمد ريادة الأعمال على استخدام أساسيّات الإدارة عند اختيار النمط الخاص بالسلوك الريادى، وتساهم فى تحفيز دور الإبداع فى المنشآت عن طريق البحث عن الفُرص الجديدة، والحرص على تنفيذها من خلال الاستفادة من الموارد.

وفى هذا الإطار، يناقش ملتقى الشباب العربى والأفريقى موضوع "ريادة الأعمال" من خلال ورشتى عمل؛ الأولى بعنوان "كيف تكون رائد أعمال ناجح"، والثانية بعنوان "ريادة الأعمال المجتمعية من منظور أفريقي".

وفيما يتعلق بورشة عمل " كيف تكون رائد أعمال ناجح"، فإنها تهدف إلى تعريف الشباب العربى والأفريقى بثقافة ريادة الأعمال، ومن المتوقع أن يصبح المتدرب عقب حضور هذه الورشة قادر على:ك- تعريف مفهوم ريادة الأعمال، وتحديد عوامل نموها، و إعداد نموذج الأعمال .Business Model واستخدام طرق ومهارات توليد الأفكار الريادية لعرض مقترح مشروعات للمستثمرين، و الاستفادة من قصص نجاح بعض رواد الأعمال.

أما ورشة عمل "ريادة الأعمال المجتمعية من منظور أفريقى، فتنظمها مؤسسة مانديلا ليجاسى Mandela Legacy للتدريب والتعليم، حيث يتم تعريف المشاركين فى هذه الورشة بمفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية، وإعطائهم نماذج لبعض الممارسات والحلول المطبقة فى هذا المجال بجنوب إفريقيا.

ومؤسسة مانديلا ليجاسى Mandela Legacy هى منظمة توفر الموارد والقدرات اللازمة لدعم رواد الأعمال، ومساعدتهم على تأسيس مشاريع مستدامة، إلى جانب كونها منطقة إبداعية تهتم بتطوير الأفكار الجديدة لتحويلها إلى برامج منفذة على أرض الواقع، وتشمل هذه البرامج كل من مجالات تطوير الأعمال، والنشر، والعلاقات العامة، وإدارة التسويق الاجتماعى، والمبادارت الإنسانية والاجتماعية.

وشهد منتدى شباب العالم الذى عقد فى نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، جلسة بعنوان "دور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادى العالمي"، وركز المشاركون فيها على ريادة الأعمال كأحد المؤشرات المهمة لقياس قوة الدول، وإسهامها بشكلٍ مباشر فى إيجاد فرص العمل لحل المشكلات المجتمعية؛ إلى جانب مناقشة أهم التحديات التى تواجه رواد الأعمال، ومنها كيفية فتح أسواق جديدة والتسويق فيها، والجهات التى يمكنها مساعدتهم، وامتلاك القدرة للمنافسة عالميًا.