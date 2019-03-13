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ملاحقة 50 شخصا بينهم مشاهير فى فضيحة غش كبرى بجامعات أمريكية

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:09 م
ملاحقة 50 شخصا بينهم مشاهير فى فضيحة غش كبرى بجامعات أمريكية وزارة العدل الأمريكية
كتبت: إنجى مجدى
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فيما وصفته وزارة العدل الأمريكية بأكبر قضية تتعلق بالقبول بالجامعات على الإطلاق، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات لـ 50 شخصا بالمشاركة فى مخطط على مستوى البلاد للغش فى عملية القبول بالجامعات الأمريكية ذات القدرة التنافسية العالية مثل جامعة ييل وجامعة جنوب كاليفورنيا.
 
 
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، فأن من بين المتهمين الآباء الذين هم من الآثرياء ذوى المناصب الهامة، وهم متهمين بدفع ملايين الدولارات كرشاوى، فضلا عن مسئولى الامتحانات والمدربين الرياضيين المتهمين بتلفيق إنجازات الطلاب، ومستشارى القبول الخاص المتهمين بتنسيق كل ذلك.
 
 
ومن بين الآباء المشاهير المتهمين، فليستتى هوفمان، نجمة مسلسل "desperate house wife"، والممثلة لورى لافين وزوجها مصمم الآياء موسيمو جيانولى، اللذان يواجها اتهام بالموافقة على دفع رشوة بمبلغ 500 ألف دولار لضم ابنتيهما لفريق التجديف فى جامعة ساذرن بكاليفورنيا.
 
 
ويقع بمركز الفضيحة شبكة Edge College & Career Network المعروفة باسم Key، ومنظمة Key Worldwide Foundation، غير الربحية، والتى يقول المدعون العامون إنهما كانا مؤسسة واحدة. والمؤسستان متهمتان بمساعدة الطلاب على الغش فى اختبارات معايير القبول، ودفع رشاوى للمدربين الرياضيين الذين يمكنهم إلحاق الطلاب بالكليات بموجب أوراق اعتماد رياضية مزيفة.
 
 

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