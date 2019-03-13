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مقتل 7 جنود من جيش مالى فى انفجار استهدف عربات عسكرية بوسط البلاد

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:05 ص
مقتل 7 جنود من جيش مالى فى انفجار استهدف عربات عسكرية بوسط البلاد جيش مالى
أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم الجيش المالى دياران كوني، أمس الثلاثاء، عن تعرض عربات عسكرية تابعة للجيش لهجوم بعبوات ناسفة لدى مرورها فى منطقة موبتى وسط البلاد.

ونقل موقع "مالى ويب" الإخبارى عن تغريدة على الحساب الرسمى للقوات المسلحة المالية على "تويتر"، "أن عربتين عسكريتين تعرضا لهجوم بعبوات ناسفة، فى الأغلب ألغام، بمنطقتى ديالوبى وهومبورى بمدينة موبتي".


وأشار الموقع إلى أن السجلات المبدئية تشير إلى مقتل 7 جنود على الأقل وإصابة آخرين بعضهم بجروح بالغة، موضحا أنه من بين القتلى 3 جنود مسجلين فى ديالوبى و4 آخرين مسجلين فى منطقتى بونى وهومبوري.

 

 


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