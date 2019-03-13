مفوضية الاتحاد الإفريقى: مناقشات واسعة مع ماكرون لتعزيز العلاقات مع الاتحاد

كتبت هناء أبو العز

أكد موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، عقده مناقشات واسعة مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لتعزيز العلاقات التى وصفها على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، "أنها بالفعل راسخة" بين فرنسا والاتحاد الإفريقى.

وجاءت تلك التصريحات على هامش زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مقر الاتحاد بإثيوبيا أثناء جولته الرسمية بمنطقة القرن الإفريقى، بدأت بجيبوتى التى كانت أول محطات جولته، بعدها زار مدينة لاليبيلا بإثيوبيا والشهيرة بكنائسها المحفورة بالصخر، متوجها بعد ذلك إلى كينيا المجاورة.

والتقى ماكرون أيضا قائد القاعدة العسكرية الفرنسية فى جيبوتى وهى الأكبر فى بلد أجنبى، وتسعى باريس إلى الإبقاء على نفوذها فى هذه المنطقة الاستراتيجية التى تثير أطماع القوى العظمى، ولا سيما الصين التى فتحت فيها أول قاعدة عسكرية بالخارج فى 2017.

ويتوجه ماكرون اليوم الأربعاء إلى كينيا، آخر محطة فى رحلته التى يختتمها الخميس ويشارك خلالها فى قمة المناخ "كوكب واحد" ويوقع اتفاقات بقيمة ثلاثة مليارات يورو مع قادة كينيا.