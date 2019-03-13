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معلومات مجلس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة أسيوط

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:34 م
معلومات مجلس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة أسيوط مركز المعلومات بمجلس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة أسيوط
كتبت هند مختار
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أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في إطار زيادة التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع محافظة أسيوط للمشاركة في تبادل المعلومات وأفضل التطبيقات في المجالات الإدارية والفنية والتعاون في المجال البحثي والأكاديمي. 
 
وتضمن البروتوكول التعاون المشترك في العديد من المجالات أبرزها مجالات إدارة الأزمات، والشكاوي، وكذلك التعاون في مجالات الرصد الميداني من خلال توفير بيئة عمل تضمن إجراء البحوث والدراسات الميدانية بصورة فعالة. 
 
وقام بالتوقيع على البرتوكول اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والمهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
 
 
 
بروتوكول تعاون مع محافظة أسيوط (1)
 
بروتوكول تعاون مع محافظة أسيوط (2)
 
بروتوكول تعاون مع محافظة أسيوط (3)
 
 

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