مصرع طفل دهسته آلة زراعية بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

لقى طفل مصرعه، بعد أن دهسته آلة زراعية بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وتم نقل جثة الطفل إلي مشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقي اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة الداخلة يفيد بمصرع حسن فايز محمد صالح 14 سنة، نتيجة دهسه بآلة زراعية أثناء عمله بأحد المشاريع الزراعية بمنطقة شرق العوينات وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.