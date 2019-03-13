مصرع طالب دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقي طالب بالمرحلة الابتدائية مصرعة، دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي، بمنطقة حفر الباطن بمدينة الغردقة، أثناء خروجه من المدرسة، وتم نقله لمستشفى الغردقة العام، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بطفل أثناء خروجة من المدرسة بمنطقة حفر الباطن بالغردقة.

وانتقلت لمكان الحادث سياراة إسعاف، وتم نقل الطالب إلي مستشفي الغردقة العام، إلا أنه لقي مصرعه فور وصولة المستشفي متأثرا بجراحه، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بعد القبض على قائد السيارة.