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مصادر يمنية: 100 حالة إصابة بالكوليرا يوميا فى مناطق سيطرة الحوثيين

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:50 ص
مصادر يمنية: 100 حالة إصابة بالكوليرا يوميا فى مناطق سيطرة الحوثيين طفل مريض كوليرا باليمن ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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ذكرت مصادر طبية يمنية، اليوم الأربعاء، أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى عدد المصابين بوباء الكوليرا فى صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تصل إلى أكثر من 100 حالة يوميا، بعدما كانت الإصابات تتراوح بين 40 إلى 50 حالة فى يناير الماضى.

وأضافت مصادر بمركز الكوليرا فى مستشفى السبعين بصنعاء، أن المركز يستقبل من 70 % إلى 80 % من الحالات المؤكد اصابتها بالوباء الذى يجتاح أيضا محافظة ذمار، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

من جانبها، أفادت وزارة المياه والبيئة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بأنه تم تسجيل أكثر من 67 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا، منها تسعة آلاف و927 حالة مؤكدة بالفحص السريع، و171 حالة مؤكدة مخبريا.

وكانت وزارة الصحة والسكان اليمنية بالتعاون مع منظمتى الصحة العالمية واليونيسف أطلقت فى فبراير الماضي، الجولة الأولى من حملة التحصين ضد مرض الكوليرا فى محافظات عدن وتعز والضالع، واستمرت 6 أيام، واستهدفت 480 ألف شخص.

يذكر أن السعودية والإمارات قدمتا مساعدات إنسانية فى عام 2017 لمواجهة تفشى وباء الكوليرا الذى كان قد تفشى بشكل واسع ووصل للمحافظات المحررة، ما اقتضى تدخلا دوليا لوقف التدهور الصحى.

 


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