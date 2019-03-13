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مستشار النمسا: الاتحاد الأوروبى يدعم أى قرار يجنب خروج بريطانيا "دون اتفاق"

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:10 م
مستشار النمسا: الاتحاد الأوروبى يدعم أى قرار يجنب خروج بريطانيا "دون اتفاق" مستشار النمسا سيباستيان كورتس
فيينا (أ ش أ)
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قال مستشار النمسا سيباستيان كورتس اليوم الأربعاء، إن رؤساء حكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى يؤيدون بالإجماع أى قرار يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق .

وأضاف كورتس - فى تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية - أنه يتوقع ألا يحظى التصويت المقرر إجراؤه اليوم بمجلس العموم البريطانى حول خروج بريطانيا من الكتلة دون اتفاق بالأغلبية، وفى هذه الحالة من المقرر إجراء تصويت على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى غدا الخميس .

وقال كورتس" أفترض أن هناك إجماعا بين رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبى حول تأييد تجنب سيناريو الخروج دون اتفاق وهو ما يطلق عليه بريكست صعب".

يذكر أن نواب البرلمان البريطانى صوتوا أمس الثلاثاء، ضد خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بواقع391 صوتا مقابل 242 صوتوا لصالحها.

 


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